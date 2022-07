Altri 8.251 casi Covid in Puglia e 8 decessi. Positivo quasi un tampone su tre

In Puglia sono 8.251 i nuovi casi Covid rilevati nel bollettino epidemiologico regionale del 9 luglio 2022. Il tasso di positività odierno, calcolato su 27.356 test, è del 30,16%, in calo rispetto al 31,85% fatto registrare la settimana scorsa quando vi furono 6.968 casi su 21.875 test.

In particolare, si segnalano 2.513 nuovi casi nel Barese, 680 nella Bat, 864 nel Brindisino, 871 nel Foggiano, 1.850 nel Leccese, 1.278 nel Tarantino, 164 per residenti fuori regione e 31 per provincia in definizione. Otto i decessi riportati nelle ultime 24 ore in Puglia.

Salgono a 81.045 le persone attualmente positive (ieri erano 78.207), con 442 ricoverati (valore invariato), dei quali 425 in area non critica (+1) e 17 in terapia intensiva (-1).

Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 1.274.218 casi Covid su 11.601.936 test eseguiti, con 1.184.138 persone guarite e 8.675 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.