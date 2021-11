In Puglia 241 nuovi casi Covid e tasso di positività all'1,08%. Stabili i ricoveri negli ospedali della regione

Sono 241 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 9 novembre 2021. Il tasso di positività, su 22.230 test effettuati, è dell'1,08%, in aumento rispetto allo 0,56% fatto registrare martedì scorso, in una giornata post festiva, seppur con oltre 14mila tamponi.

Nel dettaglio si segnalano 42 nuovi casi nel Barese, 19 nella Bat, 23 nel Brindisino, 26 nel Foggiano, 39 nel leccese, 89 nel Tarantino e 3 per residenti fuori regione. Una persona è deceduta nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi salgono a 3.531 (ieri erano 3.492): Stabili, invece i ricoveri, invariati a quota 171, di cui 152 in aree non critiche (+1) e 19 in terapia intensiva (-1). Da inizio epidemia sono 274.595 i casi totali su 4.355.237 Test eseguiti con 264.211 persone guarite e 6.853 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.