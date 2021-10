in Puglia 118 nuovi casi di Covid e 1 decesso. Il tasso di positività è allo 0,82%, stabili i ricoveri

Sono 118 i nuovi casi Covid scoperti in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 9 ottobre 2021. A fronte di 14.429 test eseguiti, il tasso di positività odierno è dello 0,82%, in calo rispetto allo 0,9 fatto registrare sabato scorso in condizioni simili per arco settimanale.

Nel dettaglio vi sono stati 13 nuovi casi nel Barese, 30 nella Bat, 6 nel Brindisino, 27 nel Foggiano, 24 nel Leccese, 16 nel Tarantino, 1 per residenti fuori regione e 1 per provincia non nota. Un decesso è stato riportato nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi in Puglia scendono a quota 2.397 (-13). Sostanzialmente stabile la situazione dei ricoveri: sono 156 i pazienti negli ospedali (+1) di cui 135 nelle aree non critiche (+1) e 20 in terapia intensiva (dato invariato).

Complessivamente sono 269.696 i casi totali da inizio epidemia su 3.792.737 test eseguiti con 260.497 persone guarite e 6.802 persone decedute.