Il punto settimanale sul Covid in Puglia: calano contagi e rapporto test-positivi, aumentano i decessi

Cala il numero dei casi complessivi di Covid in Puglia su base settimanale, in una regione che da domenica è tornata in arancione per l'aumento dell'indice rt di contagio. Nel periodo di 7 giorni che si sono conclusi domenica, riporta l'Ansa, sono stati registrati, complessivamente, 1116 nuovi casi contro i 1137 della settimana precedente.

Scende anche il rapporto tra positivi e tamponi effettuati, a quota 12,78% rispetto al 13,72% della settimana precedente. Percorso contrario, invece, per i deceduti, risaliti a 178: nei sette giorni anteriori erano 156.