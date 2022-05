Scendono i casi Covid in Puglia: -15,9% in una settimana. Ricoveri ancora sopra la media nazionale

Calano i casi Covid in Puglia: secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, dal 27 aprile al 3 maggio vi è stata una diminizione del 15,9% rispetto al periodo precedente. L'incidenza è scesa a 2.547 casi su 100mila abitanti, rispetto ai 2.675 della settimana tra il 20 e il 26 aprile scorsi

Sopra media nazionale, rimarca la Fondazione GImbe, i posti letto in area medica (18,5%), mentre sono sotto soglia quelli in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti covid-19.

Sul fronte vaccinale, invece (dati Gimbe riportati da Agenzia Dire), i pugliesi con più di cinque anni non vaccinati sono il 5,8% (media Italia 7,1%) a cui si somma il 3,2% di guariti da meno di sei mesi. Il. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 5,4% (media Italia 5,6%) a cui va aggiunto il 10,7% che non può riceverla perché guarita da meno di 120 giorni. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose per persone immunocompromesse è dell'11,6% (media Italia 16,9%), dell'1,8% (media Italia 5,6%) per over 80, ospiti delle Rsa e fragili fascia con età tra 60-79 anni.