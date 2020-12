La battaglia Covid in Puglia, diminuisce la pressione su ricoveri e terapie intensive: calo del 10% in una settimana

Contagi ancora numericamente alti ma primo calo, concreto, dei ricoveri e delle terapie intensive: sono i numeri dell'epidemia Covid nell'ultima settimana. I pazienti ordinari nei reparti dedicati sono diminuiti progressivamente fino a quota 1805 dopo i circa 2mila degli ultimi giorni di novembre.

In miglioramento anche le terapie intensive, scese dal picco di 222 a 197. La Regione intanto ha approvato il ìPiano degli interventi' che contiene l'elenco delle opere valutate prioritarie per la gestione Covid-19, fino al termine dello stato di emergenza. Complessivamente, fra trasferimenti statali e quota regionale, sono stati stanziati 3,49 milioni di euro. Si tratta di interventi strutturali da eseguire sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza.