La Puglia in zona a rischio 'alto' Covid: incremento dei contagi e rianimazioni occupate oltre la media nazionale

La Puglia è in zona a rischio 'alto' per il Covid: è quanto afferma la bozza del report dell'Istituto Superiore di Sanità, riportata da Adn Kronos per il monitoraggio dei dati riguardanti il Covid nel periodo 14-20 dicembre. A livello nazionale l'indice Rt di incidenza dei contagi è salito a 0,90 da 0,86 della settimana precedente con Veneto e Molise oltre l'1.

Nella fascia di rischio 'alto', assieme alle due regioni e alla Puglia ci sono anche Liguria e Marche. Dodici, invece, le regioni a rischio moderato e 4 in quello basso. La situazione in Puglia, comunque, resta complicata: secondo il nuovo rapporto della fondazione Gimbe, pubblicato oggi, nella settimana tra il 16 e 22 dicembre, rispetto a sette giorni prima, sono aumentati i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti, raggiungendo quota 1.323, oltre la media italiana di 1.004. L'incremento dei contagi è stato del 10,2%, decisamente inferiore rispetto alla settimana precedente ma pur sempre il doppio rispetto al valore nazionale di +5,7%.

Preoccupa anche il rapporto positivi/tamponi, al 29,9%, in miglioramento ma superiore alla media nazionale del 22,9%. Infine, per quanto riguarda le terapie intensive, l'occupazione è al 37%, sopra la soglia nazionale dall'erta del 30%. Ieri, a tal proposito, la Puglia è stata per il terzo giorno consecutivo la regione italiana con il maggior numero d'ingressi nelle rianimazioni.

(Foto Ansa)