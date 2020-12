In Puglia un terzo dei nuovi ingressi in Italia nelle terapie intensive Covid. Salgono i ricoveri: +45 in un giorno

Non positivo il trend delle rianimazioni: ieri la Puglia si è confermata la regione con il maggior numero di pazienti trasferiti in un solo giorno nelle terapie intensive, 57 rispetto ai 167 nuovi ingressi in tutta Italia