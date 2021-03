Puglia a rischio arancione da lunedì? Domani il verdetto: valori al limite per il cambio di fascia

Domani, venerdì, è atteso il consueto monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell'Iss per definire le zone di rischio e di restrizioni anti covid e per la Puglia potrebbe esserci il cambio da giallo ad arancione: la regione, infatti, è con il Lazio tra quelle al limite dei parametri per la 'retrocessione' che significherebbe chiusura di bar e ristoranti nonché dei musei e la restrizione della mobilità da regionale a comunale, salvo situazioni lavorative e di emergenza.

Il rischio di passare in arancione riguarda anche Calabria, Friuli-Venezia Giulia e Veneto. In rosso, infine, potrebbero finire Emilia-Romagna. Campania e Abruzzo, raggiungendo Basilicata e Molise. A forte rischio anche la Lombardia, come spiega Today.it, dove la percentuale di tamponi positivi ha raggiunto valori preoccupanti assieme all'aumento dei ricoveri in terapia intensiva.