Resta bassa la circolazione Covid nel Barese, 8 comuni senza nuovi casi. Vaccinazione: risultati da record

Resta ancora bassa la circolazione Covid tra Bari e provincia. Secondo il report Asl pubblicato nella giornata del 3 settembre, e con riferimento al periodo 23-29 agosto, l'incidenza di casi settimanali per 100mila abitanti è a 24,4, rispetto a 30,7 della precedente analisi. Quest'ultimo dato, in ogni caso vede un riallineamento rispetto ai 23,2 rilevati inizialmente. Otto i comuni covid free, ovvero senza nuovi contagi: Alberobello, Binetto, Cassano, Locorotondo, Noicattaro, Poggiorsini, Sammichele e Toritto.

Per quanto riguarda la città di Bari, invece, è di 26,6 con 84 casi rilevati nell'ultima settimana, in deciso calo rispetto ai 149 della precedente rilevazione. Analizzando la campagna vaccinale, invece, vi è il dato di 37mila inoculazioni negli ultimi 7 giorni tra gli hub baresi. Il computo totale ha superato 1 milione e 793mila dosi somministrate. La “chiamata attiva” e quella “a sportello”, in particolare tra i giovani tra 12 e 19 anni, anche nell’ultima settimana hanno consentito di oltrepassare le 13mila iniezioni, portando il bilancio di questa fascia d’età ben oltre le 122mila.

Numeri che, tradotti in termini di copertura vaccinale, fanno salire al 76% la quota di giovanissimi vaccinati con prima dose e al 44% quella dei completamente immunizzati. Nel complesso l’86% degli over 12 ha già fatto la prima dose e il 74% ha completato il ciclo. Crescono di due punti i 20-29enni vaccinati con almeno una dose, saliti dal 76 al 78%, così come i 30-39enni, passati dal 75 al 77%. Salgono all’83% con prima dose anche i 40-49enni. Guadagna un altro punto, infine, il vasto target degli over 50: il 94% ha ricevuto la prima dose di vaccino, l’86% ha la copertura completa.