Prosegue la risalita dei contagi Covid nel Barese: crescita 'spinta' da Acquaviva e Santeramo. Restano 8 i comuni senza casi

Si fa sentire, seppur con un leggero aumento della curva, l'incremento dei casi Covid in provincia di Bari, frenato, nonostante tutto, da un'alta percentuale di vaccinati, soprattutto nel capoluogo. I dati del report Asl, riferiti al periodo tra il 25 e il 31 ottobre, vedono un incremento dell'incidenza settimanale per 100mila abitanti,salita a 24,4, corrispondente a 300 casi totali. La settimana precedente ve ne erano stati 251 per un'incidenza di 20,4 (valore inizialmente calcolato a 17,3).

Scendono da 11 a 8 i comuni senza contagi: Bitritto, Casamassima, Cellamare, Gravina, Grumo, Mola, Poggiorsini e Toritto. Le situazioni che destano più attenzione riguardano Santeramo (30 casi e incidenza settimanale a 115,7) e in particolare Acquaviva dove vi sono stati ben 50 nuovi contagi e un'incidenza schizzata a 247,7.

Paraddosalmente la cittadina ha avuto numericamente più contagi del capoluogo: a Bari, infatti, si segnalano 47 casi con un incidenza di 14,9. Un valore addirittura in calo rispetto alla settimana precedente quando vi erano stati 63 contagi.

Sul fronte vaccinale la campagn aanti-Covid sinora ha totalizzato 1.988.922 somministrazioni, di cui 33.787 terze dosi e, tra queste, oltre 21.500 sono state garantite a over 60, 70 e 80 e soggetti vulnerabili. In questa fase è in crescita soprattutto la somministrazione di dosi aggiuntive per rinforzare la risposta immunitaria di persone fragili, immunocompromesse, personale ed ospiti di Rsa, operatori sanitari e soggetti dai 60 anni in poi.

La copertura vaccinale dei residenti over 12 del Barese è aumentata di un altro punto percentuale, rispetto alla precedente rilevazione, salendo al 91% per la prima dose e all’88% per il ciclo completo. Particolarmente elevata risulta la protezione dei residenti nelle fasce d’età over 60, con una percentuale media del 97% con almeno una dose e del 95% con scheda vaccinale completata. Molto buoni i risultati registrati nei target 50-59 anni (94% con prima dose), 40-49 (88%) e 12-19 (87%), mentre tra i 30-39enni (83% sempre con prima dose) e 20-29enni (84%) la percentuale di copertura cresce in maniera meno evidente. Sono già 30, sui 41 dell’Area Metropolitana, i comuni che hanno raggiunto o superato l’obiettivo del 90% di residenti over 12 “coperti” con almeno una dose di vaccino. Tra le realtà con maggiore adesione svetta Bari, con oltre l’89% di residenti over 12 completamente vaccinati, assieme a centri grandi, medi e piccoli come Bitonto (90%), Monopoli (90%), Noci (91%), Polignano (90%) e Putignano (91%). A breve distanza - con l’89% di copertura totale – seguono Sammichele, Capurso, Giovinazzo e Bitetto.