Migliora l'emergenza Covid nella Rsa 'Spada' di Ruvo: 4 gli anziani ancora contagiati

E' in miglioramento la situazione Covid nella Rsa e centro polivalente anziani 'Spada' di Ruvo di Puglia, nel Barese: restano 4 i degenti positivi, un numero nettamente inferiore rispetto ai circa 30 scoperti a novembre scorso.

Il sindaco di Ruvo, Pasquale Chieco, afferma che gli anziani ancora positivi "sono in buone condizioni e si trovano in una sezione riservata della struttura seguiti da personale dedicato". Nell'altro focolaio della rsa Suore Gerardine "restano sette ospiti ancora positivi". Nella struttura "finalmente, la gran parte del personale titolare e' tornata in servizio".

Complessivamente, a Ruvo, "risultano 174 persone positive al coronavirus - rimarca il sindaco - Rispetto al nostro ultimo aggiornamento, quando i positivi erano 220, ci sono 26 nuovi contagiati mentre in 72 risultano guariti o negativizzati".