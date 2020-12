Dipendente comunale positivo al Covid: sindaco in quarantena a Rutigliano, uffici chiusi per un giorno

Il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, in quarantena dopo l'accertata positività al Covid di un dipendente comunale. A renderlo noto è lo stesso primo cittadino su Fb, spiegando che nella giornata di oggi il palazzo comunale resterà chiuso per le operazioni di sanificazione.

"Io resterò in quarantena qualche giorno, in quanto contatto stretto - scrive Valenzano - ma continuerò a tenervi informati. Ringrazio il Comando della locale stazione dei Carabinieri e il Comando della Polizia Locale per l'attività di controllo svolta oggi e vi rinnovo l'invito a restare sempre attenti e ad essere responsabili. Il virus continua a circolare sulle nostre gambe".

Nella stessa giornata di ieri, il sindaco ha fornito anche il totale dei positivi attivi nella cittadina, pari a 87 casi. "Speravo che fosse finalmente arrivato il momento di veder decrescere quel numero, ma invece non è così. Significa che non è finita, significa che siamo in piena emergenza e prima ne prendiamo consapevolezza, meglio sarà", commenta il primo cittadino.