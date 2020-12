Focolaio Covid rsa Suore Gerardine a Ruvo, muore anziano. Il sindaco: "Due ricoverati tra gli 11 ospiti"

Un anziano è deceduto tra i positivi del focolaio covid nella casa di riposo delle suore Gerardine a Ruvo di puglia, nel Barese. Lo comunica il sindaco Pasquale Chieco precisando che la vittima oltre a essere risultata contagiata "era affetta da diverse patologie". "Degli 11 ospiti complessivi (nella casa di risposo, ndr) attualmente 4 si sono negativizzati, 5 sono positivi e si trovano in sede e 2 sono positivi e ricoverati in ospedale - scrive il primo cittadino -. Gli ospiti in sede sono seguiti da personale qualificato assunto in supplenza di quello attualmente in quarantena".

Massima attenzione anche per l'altra casa di riposo ruvese coinvolta, la rsa Maria Maddalena Spada, dove restano "positivi 12 degenti su 19 complessivi. I 7 ospiti negativizzati sono seguiti e accuditi in un'area riservata separata dal resto dell'istituto e servita da personale dedicato. Anche gli ospiti ancora positivi sono comunque in buone condizioni". "Ricordo ancora una volta che tutti gli ospiti delle due Rsa sono seguiti ognuno dal proprio medico curante e all'occorrenza, dall'equipe dell'Usca", conclude il primo cittadino.