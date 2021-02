Colpita da Covid, muore insegnante di 44 anni: Santeramo piange Maria, la maestra "sempre pronta al sorriso"

"Una professionista seria e disponibile, costantemente pronta al sorriso e all’accoglienza degli alunni con i quali esercitava la propria delicata missione". Maria Lobefaro aveva 44 anni, ed era insegnante di sostegno nella scuola primaria del 'Primo circolo Didattico Hero Paradiso' di Santeramo. Da alcuni giorni, colpita dal Covid, era ricoverata in Rianimazione all'ospedale Perinei. Questa mattina, la triste notizia comunicata dal sindaco, Fabrizio Baldassarre: "Maria non ha superato la sua battaglia contro il Covid 19 ed è volata in cielo". Un lutto per la comunità scolastica, ma anche per l'intera cittadina: "Esprimo a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione il cordoglio sincero alla famiglia di Maria e mi stringo con affetto a tutta la comunità scolastica di Santeramo", il messaggio del sindaco.

Numerosi, in risposta al post del sindaco, i commenti di cordoglio per scomparsa dell'insegnante, ricordata come una donna "dall'animo buono, gentile e altruista". "Che tristezza, una notizia sconvolgente", scrivono in tanti, "Rip cara maestra".

(foto di repertorio)