"Bimbi a scuola nonostante i genitori positivi al covid", il caso di una scuola di Adelfia denunciato dal preside

Il preside della scuola Moro-Falcone di Adelfia, nel Barese, è pronto a presentare denuncia ai Carabinieri per far luce sul caso di 7 alunni delle elementari e delle medie che avrebbero frequentato lezioni in classe nonostante i genitori fossero positivi al Covid. La vicenda è stata riportata da Repubblica-Bari e da La Gazzetta del Mezzogiorno.

L'istanza dovrebbe essere depositata, nelle prossime ore, dal dirigente Nicola Giovanni Errico che ha espresso incredulità per l'accaduto. L'Arma ha già avviato gli accertamenti e a breve potrebbe sentire i rappresentanti della scuola e le persone coinvolte. Nella giornata di oggi i bambini, inoltre, dovrebbero essere sottoposti a tampone.