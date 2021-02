In Puglia con la ripresa delle scuole contagi covid "aumentati di 20 volte", confermato il calo con le restrizioni

Lo afferma il dossier della Regione su "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole in Puglia"

In Puglia, nel primo "mese di apertura delle scuole" è stato "ergistrato un aumento di 20 volte nelle fasce di età 6-10 e 14-18, mentre, a partire dalla settimana del 2-8 novembre" mentre quando sono entrate in vigore le prime ordinanze regionali, "l'aumento progressivo di incidenza ha interessato tutte le classi di età superiore a 18 anni ma non quelle in età scolare": lo afferma l'Ansa riportando la delibera regionale "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole in Puglia".

Nel documento si legge che "sebbene i dati testimonino comunque una presenza di una circolazione sostenuta nelle fasce di età pediatriche e giovanili, nelle settimane di vigenza delle ordinanze regionali l'aumento dei casi nelle classi giovanili si è stabilizzato, a differenza di quanto avvenuto in quelle degli adulti e degli anziani".