Casi Covid nelle scuole baresi: studenti positivi in due istituti superiori

Si registrano nuovi casi Covid nelle scuole baresi. Al Marconi-Hack, come reso noto ieri, 19 ottobre, dal dirigente scolastico in una sorta di 'bollettino' pubblicato sul sito della scuola, sono due gli alunni risultati positivi: è stato dunque disposto l'isolamento fiduciario, complessivamente, per 16 studenti e cinque docenti, e si è subito proceduto alla sanificazione dei locali interessati. "Settimanalmente - si legge nella circolare a firma della dirigente Anna Grazia De Marzo - si provvederà ad aggiornare alunni, famiglie e personale scolastico sulla situazione nell'Istituto".

Un caso Covid si registra anche nell'istituto Panetti: si tratta anche in questo caso di uno studente. Raggiunta telefonicamente da Baritoday, la dirigente scolastica, Eleonora Matteo, ha spiegato di aver appreso della positività dal diretto interessato nel pomeriggio di ieri, e di essere in attesa di comunicazioni ufficiali e disposizioni dalla Asl. "Stiamo cercando di contattare la Asl da ieri pomeriggio, ma al momento siamo ancora in attesa di comunicazioni. Intanto ieri ho inviato un sms a tutti i genitori della classe, e nello stesso modo ho avvisato i docenti. Da oggi la classe è in didattica a distanza. Dalle notizie emerse, sia dai ragazzi che dai docenti, lo studente, che era già assente da qualche giorno, nei giorni in cui ha frequentato ha indossato sempre la mascherina, mentre gli insegnanti erano comunque a due metri dai banchi". Intanto, spiega la preside, tutte le misure precauzionali adottabili dall'istituto sono state immediatamente attivate: oltre alla Dad, l'aula interessata è stata immediatamente chiusa e sarà a breve sanificata.

(foto di repertorio)