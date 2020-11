Caso Covid tra gli alunni dell'istituto 'Gabelli': lezioni in presenza sospese in due plessi

Un positivo al Covid tra gli alunni dell'Istituto comprensivo Gabelli di Bari. Vengono così sospese le attività didattiche in presenza, a partire dal 30 novembre, per gli alunni della scuola secondaria dei plessi Moro e Vacca, nel quartiere Santo Spirito. Ad annunciarlo è l'istituto, aggiungo che è "previsto l’avvio della Didattica a Distanza secondo gli orari di lezione già comunicati". Da mercoledì 2 dicembre, una volta effettuate le operazioni di sanificazione previste dal protocollo sanitario, le lezioni riprenderanno in presenza esclusivamente per tre corsi (A, B e D), "mentre non è possibile garantire la didattica in presenza per i corsi E, F e C a causa dell’elevato numero di docenti posti in quarantena" asssicurano. Le didattiche continueranno regolarmente in presenza, invece, per gli alunni di scuola primaria dei plessi Moro e Falcone.