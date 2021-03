Contagi Covid in aumento nelle scuole del Barese: nuovi casi ad Adelfia e Conversano

Aumentano i casi di Covid-19 nelle scuole dei centri del Barese: ad Adelfia resteranno chiuse fino a venerdì prossimo la scuola media "Giovanni XXIII" e l'elementare "Aldo Moro" di Canneto a causa di "diversi casi di contagio tra gli studenti", secondo quanto comunica su Facebook il sindaco Giuseppe Cosola

"Non nascondo la mia preoccupazione per il momento delicato che il paese a causa della nuova variante sta vivendo - sottolinea il primo cittadino - Stiamo monitorando la situazione in stretto contatto con la Asl e la dirigenza scolastica". Cosola annuncia "altri provvedimenti nei prossimi giorni"

A Comversano, invece sono 14 le persone risultate positive al coronavirus nel plesso scolastico per l’infanzia ed elementare “San Francesco d’Assisi” che si trova nella frazione di Triggianello: tra i contagiati vi sono sei maestre, due operatori e sei bambini, Nelle prossime ore saranno resi noti i risultati dei tamponi su tutti i 60 bambini del plesso.