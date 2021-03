In Puglia aumentano i contagi Covid tra gli studenti e bambini, il report della Regione: "Incrementi anche del 59%"

In Puglia sono aumentati, nelle ultime settimane, i contagi Covid tra i giovanissimi, in particolare tra quelli in età scolare: lo riporta la relazione tecnica relativa all'andamento dei contagi allegata all'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con cui sono state introdotte nuove restrizioni.

I dati della prima settimana di marzo, se confrontati con quelli della seconda di febbraio, presentano un notevole incremento percentuale di casi nelle fasce di età 0-5 e 6-10 (+59%), 19-24 anni (+55%) e 14-18 anni (+51%) "in un contesto di complessivo aumento" dei contagi. Il dossier spiega, inoltre, "nelle ultime due settimane di monitoraggio si manifesta una chiara inversione di tendenza rispetto alle settimane precedenti, con una ripresa della circolazione virale che interessa tutte le età: la salita appare più ripida nelle classi di età 19-24 e 0-18 anni, mentre appare stabile la situazione dei contagi nelle fasce anziane, come pure l'attività di accertamento diagnostico".

Il report, inoltre, riporta un aumento della frequenza in presenza che passa dal 30 al 42% nelle scuole dell'infanzia, dal 32% al 45% nelle scuole primarie, dal 17% al 24% nella scuola secondaria di primo grado mentre rimane sostanzialmente stabile intorno al 3% nelle scuole secondarie di secondo grado. In totale vi sono stati 524 nuovi contagi tra gli studenti mentre non aumentano i contagi nel personale scolastico che risultano nella prima settimana di marzo pari a 175. Su 2732 plessi sono stati 3288 i provvedimenti di quarantena a carico degli studenti e 691 a carico del personale.