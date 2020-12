Decaro ottimista sulla riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio: "Lavoriamo per garantire sicurezza"

"La scuola superiore riapre il 7 gennaio: è un bene per tutti e senza distinzioni. Lavoriamo per assicurare le migliori condizioni possibili e per garantire sicurezza ai ragazzi e tranquillità alle famiglie": lo ha affermato il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro in riferimento alle lezioni in presenza nonostante l'emergenza Covid.

Le dichiarazioni, riportate dall'Adn Kronos, sono state rilasciate al termine della riunione della Conferenza Unificata con Governo, Regioni, Province e Comuni sulle linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico. Si fa strada, dunque, l'ipotesi di riaprire regolarmente anche per le superiori seppur con una percentuale ridotta di studenti in presenza, probabilmente del 50%, per evitare una recrudescenza dei contagi Covid.