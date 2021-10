Assembramento con centinaia di giovanissimi per una festa a Casamassima: arrivano vigili e carabinieri, multato locale

"Quanto accaduto è grave -spiega in un messaggio su Facebook il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti -, soprattutto in un momento come questo, in cui stiamo cercando finalmente di venire fuori dalla pandemia"

In centinaia (secondo alcuni anci 700-800 persone) sorpresi a ballare ammassati senza rispetto delle normative anti Covid: è accaduto ieri sera a Casamassima, nel Barese, dove Polizia Locale e Carabinieri sono intervenuti in un locale nelle vicinanze della Statale 100.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato centinaia di giovanissimi, in gran parte minorenni, che partecipavano alla festa. Immediatamente è scattato un fuggi fuggi: sulla Statale si è creato anche un po' di traffico a causa delle auto guidate da genitori che, nel frattempo, si erano recati nel locale per prelevare i propri figli. Per il locale è scattata una multa con conseguente chiusura di 5 giorni: "Quanto accaduto è grave -spiega in un messaggio su Facebook il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti -, soprattutto in un momento come questo, in cui stiamo cercando finalmente di venire fuori dalla pandemia".