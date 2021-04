Nuovo picco delle terapie intensive Covid in Puglia: 283 ricoverati, altri 31 ingressi giornalieri

La regione è al secondo posto in Italia, sui dati del 16 aprile forniti dal Ministero della Salute A far peggio c'è solo la Lombardia con 44 nuovi ingressi

La Puglia si conferma, ancora una volta, nelle posizioni di testa per ingressi nelle terapie intensive Covid. Nella giornata di oggi vi sono stati 31 nuovi pazienti finiti in rianimazione. La regione è al secondo posto in Italia, sui dati del 16 aprile forniti dal Ministero della Salute

A far peggio c'è solo la Lombardia con 44 nuovi ingressi. Il numero complessivo dei pazienti delle Terapie intensive covid della regione è di 283 unità.