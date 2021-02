In Puglia altri 13 ingressi in terapia intensiva, occupato il 36% dei posti. Vaccini, oltre le 108 mila somministrazioni

Sale a 171 la quota di ricoveri nelle rianimazioni. Si tratta di uno dei dati più alti in Italia. La regione, per i ricoveri giornalieri, è preceduta solo da Lombardia (26) e Lazio (21) ed occupa la terza piazza a pari merito con la Sicilia

In Puglia vi sono stati 13 nuovi ingressi nelle terapie intensive Covid, portando a 171 la quota di ricoveri nelle rianimazioni. Si tratta di uno dei dati giornalieri più alti in Italia. La regione, infatti, è preceduta solo da Lombardia (26) e Lazio (21) ed occupa la terza piazza a pari merito con la Sicilia.

La percentuale di posti letto di Terapia intensiva occupata da pazienti covid in Puglia è del 36 per cento: sei punti più rispetto alla soglia critica stabilita dal ministero della Salute e di dieci rispetto alla media nazionale del 26 per cento. Sul fronte vaccinale, intanto, sono state superate le 108mila somministrazioni.