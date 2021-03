Terza ondata Covid in Puglia, "ospedali pieni e trend in crescita": balzo dei contagi nella fascia 19-24 anni

"L’andamento in crescita è uguale in tutta le provincie pugliesi. Ci stiamo avvicinando velocemente al picco di novembre, con la differenza però che gli ospedali a novembre erano in partenza vuoti, oggi invece sono pieni". A tracciare il quadro della Puglia in piena terza ondata Covid è l'assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco, che questo pomeriggio, nel corso di un incontro in videoconferenza con sindaci e presidenti di provincia, ha presentato il report sintetico del monitoraggio settimanale (8/14 marzo) aggiornato al 18 marzo 2021. La riunione, convocata d'urgenza, ha visto sul tavolo anche possibili ulteriori restrizioni da adottare nella settimana di Pasqua.

"Purtroppo il trend è in crescita - ha detto Lopalco - La maggior parte dei contagi oggi avviene in casa, in famiglia oppure sul luogo di lavoro mentre nelle RSA si sono azzerati, grazie alle vaccinazioni. Per quanto riguarda l’età, aumenta la fascia da 0 a 39 anni. In particolare quella tra 19 e 24 anni è quella che ha avuto un maggior balzo. Gli anziani invece al momento mostrano un tasso di incidenza più basso, sia come contagi che come decessi. Il dato sui decessi è abbastanza stabile, in lieve diminuzione. In conclusione, con questi dati la Puglia si trova in una situazione intermedia tra le regioni italiane. È una situazione seria ma per fortuna la zona rossa stabilita tempestivamente già dalla prossima settimana potrà far vedere i suoi effetti".