Test antigenici covid anche in Puglia, la Regione dice sì e allerta le Asl: "Risultati in 15 minuti"

Sarà inviata nelle prossime ore a tutte le Asl pugliesi una circolare della Regione per sbloccare l'utilizzo dei test antigenici 'rapidi' per rilevare il covid. Si tratta di un metodo che consente di dare una risposta in 15 minuti, in maniera affidabile, sostituendosi al tampone molecolare.

Questa tipologia di test è utilizzata, con successo, in Veneto, Fruili Venezia Giulia ed Emilia Romagna e permette di scoprire se c'è l'antigene che dimostra la presenza del coronavirus. In caso di positività c'è però sempre la necessità di effettuare un classico tampone molecolare di conferma.