A Triggiano i contagiati covid salgono a 205: muore impresario lirico 77enne

"È un giorno particolarmente triste per Triggiano che perde Antonio Travaglio, un pezzo di storia della nostra comunità portato via da questo maledetto virus. Un uomo che ha saputo fare della sua passione una ragione di vita". Ad affermarlo è il sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli, che esprime il lutto della città per il decesso del 77enne impresario lirico, deceduto per complicanze legate al covid.

"La musica è stata l'espressione conduttrice della sua esistenza - aggiunge -. Ha saputo ben rappresentare quella forma d'arte che è e rimane la madre di tutti i generi musicali, quella che più racchiude in se' l'idea dell'armonia e perfezione".

A Triggiano, spiega il sindaco, ci sono al momento 205 contagiati: "Dobbiamo limitare i contatti sociali al minimo indispensabile - sottolinea Donatelli -, agevolare le forme di smart working (appello che faccio soprattutto ai datori di lavoro, laddove possibile) e uscire solo per stati di necessità".