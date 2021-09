Verso il milione di baresi con almeno una dose di vaccino. Quasi l'80% è pienamente immunizzato

La campagna di immunizzazione contro il Covid della Asl di Bari in questa fase continua in maniera regolare ad assicurare prime dosi per le fasce di età più giovani, 12 – 19 anni, seconde dosi e terze ai soggetti fragili immunocompromessi

Sono 5.772.165 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle 9.30 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.487.516).

Intanto sono 979.243 i residenti della provincia di Bari over 12 ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino con una copertura che ad oggi ha raggiunto una percentuale vicinissima al 90 per cento (89%). A completare invece il ciclo vaccinale finora è stato il 79 per cento della popolazione vaccinabile.

La campagna di immunizzazione contro il Covid della Asl di Bari in questa fase continua in maniera regolare ad assicurare prime dosi per le fasce di età più giovani, 12 – 19 anni, seconde dosi e terze ai soggetti fragili immunocompromessi che necessitano di una più incisiva risposta immunitaria. Sono state 2.962 le somministrazioni eseguite nelle ultime 24 ore nei punti vaccino territoriali e ospedalieri, di cui 946 prime dosi, 1.786 seconde e 230 terze dosi. In parallelo continuano anche le somministrazioni per mettere in sicurezza le scuole, attraverso le ultime chiamate attive promosse dal Dipartimento di prevenzione in sinergia con l’ufficio scolastico provinciale in diversi comuni.

Ad Altamura nell’hub aziendale sono state organizzate altre due giornate con corsie dedicate per le somministrazioni di vaccino agli studenti: si comincia domani con cinque istituti secondari di primo grado, mentre la seconda giornata è stata invece programmata per domenica 3 ottobre con altre quattro scuole secondarie di secondo grado. L’hub sarà aperto dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 18.