Crescono i casi Covid a Valenzano: contagi tra Polizia locale e Municipio, il sindaco chiude gli uffici comunali

A Valenzano sono stati registrati 9 casi di covid tra Polizia Locale, personale e amministratori di Palazzo di Città: per questa ragione, il sindaco Giampaolo Romanazzi ha disposto la chiusura degli uffici comunali per giovedì 4 e venerdì 5 marzo.

"Gli uffici - spiega Romanazzi - verranno sanificati e si svolgeranno tutti gli accertamenti sanitari del caso". Il primo cittadino fa anche il punto sul totale di casi in paese: "Registriamo inoltre un leggero aumento delle persone positive: 132, a cui si sommano 72 persone in isolamento fiduciario. Crescita in linea con la tendenza a livello provinciale e regionale. Ringrazio la Polizia Metropolitana ci sta supportando in queste ore per colmare le assenze fra la polizia locale" conclude.