Alunno positivo al test sierologico e personale in isolamento, a Valenzano scuola primaria chiusa per tre giorni

Resterà chiusa "in via precauzionale" per tre giorni, da oggi fino a venerdì prossimo, la scuola primaria 'Papa Giovanni XXIII' di Valenzano. Lo ha deciso il sindaco, Giampaolo Romanazzi, sia per la "positività del test sierologico di un bambino precedentemente posto in isolamento di cui ci hanno comunicato il risultato in serata" sia per "l'isolamento fiduciario disposto a carico del personale scolastico che attende di sottoporsi al tampone".

"Non è mio potere aprire o chiudere le scuole - ha spiegato il primo cittadino comunicando la decisione su Fb - È mio dovere però intervenire in casi come questo per prevenire un'ulteriore diffusione del contagio e i suoi effetti negativi sulla vita del paese, sul sistema sanitario e sulla sicurezza delle famiglie".

(foto di repertorio)