Caso Covid a scuola, stop alle lezioni in presenza per sei classi di una primaria a Valenzano

Caso Covid nella scuola primaria 'Papa Giovanni XXIII' di Valenzano. In seguito ad una positività accertata nel plesso, per sei classi è scattato l'isolamento fiduciario, con lo stop alle lezioni in presenza. A comunicare le disposizioni della dirigente scolastica è stato ieri su Facebook il sindaco della cittadina, Giampaolo Romanazzi: "Come prevedono i protocolli verranno sanificate le aule e - ricorda il primo cittadino - si procedera' con le attivita' di tracciamento dei contatti per disporre eventuali isolamenti fiduciari e test diagnostici con i contatti stretti".



