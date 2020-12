Ragazza positiva al Covid rientrata da Londra, sospetti su 'variante inglese' : accertamenti a Bari

Accertamenti sono in corso da parte delle autorità sanitarie pugliesi per un sospetto caso della nuova 'variante inglese' del Covid. Si tratta di una ragazza rientrata giovedì scorso a Bari da Londra con la febbre, e poi risultata positiva al Coronavirus. La notizia è stata riportata oggi da Repubblica.

Secondo quanto riportato, la ragazza è arrivata in aeroporto a Bari giovedì scorso, a bordo di un volo Ryanair. Il controllo al termoscanner ha evidenziato febbre, e la ragazza avrebbe riferito agli operatori dell'Usmaf (Ufficio sanitario marittimo e aereo di frontiera) di aver avuto sintomi parainfluenzali già in Inghilterra, dove si sarebbe sottoposta a un tampone del quale non avrebbe avuto l'esito prima di partire. La ragazza, per cui il Dipartimento di prevenzione ha disposto l'isolamento, è stata quindi sottoposta a un tampone a Bari, risultato positivo al Coronavirus. Nelle prossime ore lo stesso verrà esaminato dall'Istituto Zooprofilattico di Foggia per accertare se si tratti della variante inglese del virus.

I passeggeri a bordo del suo stesso volo saranno convocati in queste ore per essere sottoposti a tampone.