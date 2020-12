Test antigenici Covid su passeggeri tornati a Bari dalla Gran Bretagna: trovato un positivo

Una positività al test antigenico in attesa di essere accertata con il tampone molecolare che in queste ore è al laboratorio Covid dell’ospedale Di Venere per essere processato. E’ quanto emerso dallo screening effettuato ieri sera sui 74 passeggeri rientrati dalla Gran Bretagna a bordo di un aereo della compagnia Ryanair proveniente da Stansted e atterrato all’aeroporto di Bari- Palese alle 21.10.

Sarà il tampone molecolare a confermare o meno la positività all’infezione da Sars Cov 2 di uno dei passeggeri. Lo stesso tampone se positivo sarà trasferito all’istituto zooprofilattico di Puglia per l’analisi sulla variante inglese. A coordinare lo screening ai passeggeri di rientro dalla Gran Bretagna, Edmondo Adorisio, direttore dell’unità operativa di Patologia Clinica del “Di Venere” e Fabio Specchia, infermiere del team Covid. La stessa procedura sarà eseguita il 2 e il 5 gennaio, giornate nelle quali sono attesi all’aeroporto di Bari due nuovi voli di rientro dal Regno Unito.