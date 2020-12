Il Covid colpisce le residenze per anziani del Barese: 72 casi tra Modugno e Sannicandro

Sono 72 i casi di Covid registrati in due strutture sanitarie del gruppo "Villa Argento" di Modugno (Ba) e Sannicandro di Bari. Lo ha reso noto, all'Agenzia Dire, Fabio Carfagno, procuratore del gruppo specificando che "a Modugno i positivi sono 46, ovvero 33 pazienti dei 46 presenti in sede e 13 dipendenti mentre a Sannicandro i contagiati sono 26, 22 degenti dei 38 ospitati nella Rsa e 4 dipendenti".

"Al netto di alcuni episodi febbrili - aggiunge - non abbiamo grandi patologie fortunatamente e non abbiamo difficoltà nella gestione del quadro clinico dei pazienti contagiati", continua precisando che la scoperta delle positività "è avvenuta dopo lo screening antigenico che settimanalmente eseguiamo nelle nostre strutture. Dopo aver riscontrato test con esiti positivi abbiamo proceduto con i test molecolari su tutti. Siamo - prosegue - in contatto con la Asl di Bari e le Usca. La situazione è sotto controllo".