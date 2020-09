Processo Banca Popolare di Bari, fissati tre giorni di udienze per i tanti risparmiatori pronti a far causa

Gli avvocati delle migliaia di risparmiatori che, potenzialmente, chiederanno di costituirsi parte civile nel processo sulla crisi della Banca Popolare di Bari, saranno convocati in ordinealfabetico in tre giornate consecutive e a orari differenziati.

Lo ha stabilito il presidente del collegio giudicante, Marco Guida. L'udienza preliminare nei confronti di mMrco e Gianluca Jacobini padre e figlio rispettivamente ex presidente ed ex co-direttore dell'istituto di credito, accusati di falso in bilancio, falso in prospetto, false comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza, proseguirà nell'aula bunker di Bitonto il 24, 25 e 26 settembre per poi trasferirsi, una volta accertato il numero delle parti, in una ulteriore sede più capiente con ipotesi nel teatro AncheCinema di via Quintino Sella e nel multisala Showville di Bari.