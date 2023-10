Crac Maiora, chiusa inchiesta della Procura: sei indagati

Sono sei le persone indagate dalla Procura di Bari - che ha chiuso le indagini e notificato i relativi avvisi - con l'accusa di bancarotta fraudolenta per aver distratto dal patrimonio di Maiora Group Spa, dichiarata fallita nel settembre 2019, un terreno agricolo con masseria situato nell'agro di Conversano vendendolo alla società agricola Masseria del Monte per 500mila euro, "a fronte di un valore reale non inferiore a 1.900.000 euro". Un'operazione compiuta, secondo la Procura, "con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale complessivo di rilevante gravità".

Nell'indagine sono coinvolti Vito Fusillo, amministratore delegato di Maiora group spa, Donato Venerito e Michele D’Attoma, quali amministratori di fatto della società Masseria del Monte, l’amministratore unico Orlando D’Attoma, socio al 50% insieme ad Alessandro Venerito, e Orazio Nicola Trisolini, il professionista firmatario della perizia che, secondo la Procura, "sottostimando il valore del compendio oggetto di compravendita, lo quantificava in 500mila euro".

A Donato Venerito e Michele D'Attoma è inoltre contestato anche il reato di usura, poiché, secondo l'accusa, in concorso tra loro, rispettivamente come direttore generale e come consigliere di amministrazione di un istituto di credito, ed entrambi come ammministratori di fatto della Masseria del Monte, "esercitando la propria influenza sugli organi deliberanti dell'istituto bancario", avrebbero favorito, nel 2017, "l'erogazione di un mutuo fondiario dell'importo di euro 2.800.000" in favore di un'altra società, Soiget srl, ritenuta "gravata da una pesante esposizione debitoria" e facente parte del gruppo riconducibile a Vito Fusillo, "ottenendo per sé o per altri un vantaggio usurario quantificabile in euro 1.430.000, corrispondente alla differenza tra il prezzo di acquisto" del terreno agricolo con masseria e il suo reale valore.