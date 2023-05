Emergenza criminalità a Terlizzi, riunione in Prefettura: previsti controlli mirati nelle zone a rischio

Nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi oggi in Prefettura, è stata analizzata la situazione della sicurezza nel Comune di Terlizzi. Il sindaco, Michelangelo De Chirico, durante l'incontro presieduto dal Prefetto Antonia Bellomo, ha rappresentato la preoccupazione della cittadinanza per alcuni episodi di criminalità registratisi nel territorio comunale.

Nel Comitato è stato analizzata l’intensa attività di contrasto da parte delle Forze di Polizia coordinata dall’Autorità Giudiziaria, che negli ultimi anni ha prodotto importanti risultati nei confronti della criminalità organizzata. Insieme all'attività info-investigativa, riporta una nota della Prefettura, la soglia di attenzione nell’azione di prevenzione generale e controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, sarà ulteriormente calibrata nelle zone della città maggiormente colpita dai fenomeni delinquenziali, anche con servizi straordinari dei Reparti Speciali e con l’ausilio della Polizia Locale per gli aspetti di competenza.

Il Sindaco De Chirico ha assicurato il massimo sforzo per l’implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino. Il Prefetto, ed i responsabili Provinciali delle Forze dell’Ordine, hanno auspicato la messa in rete dei sistemi di videosorveglianza degli operatori commerciali, in accordo con l’amministrazione comunale, a scopo di ulteriore deterrenza di ogni comportamento illecito e di disturbo al mantenimento delle condizioni di vivibilità nel territorio di Terlizzi.