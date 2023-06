Il nuovo Parco Maugeri convince tutti? Non i padroni dei cani: "Aree sgambamento piccole e animali rischio per i forasacchi"

Il nuovo Parco Maugeri nel quartiere Libertà è un'area verde per tutti? Non per i padroni di cani, a quanto pare. A due giorni dall'inaugurazione dello spazio verde che ha preso il posto dell'ex Gasometro, infatti, non sembrano convincere i passanti le due aree di sgambamento cani realizzate all'interno dell'area da 16.500 metri quadri.

A farsi portavoce della protesta è Cosimo Diana, residente che ha visitato il parco con il suo volpino Marsha. "Niente da dire sul parco che è davvero ben realizzato - racconta - ma ci sono problemi di cui io e altri padroni ci siamo subito accorti". In primis l'ampiezza: "Gli spazi sono troppo piccoli per cani grandi, tanto che tende a farsi la fila per poter accedere". Non mancano poi i rischi per gli amici a quattro zampe, come spiegano gli altri visitatori del parco: "L'erba è secca perché nella zona manca un impianto di irrigazione- racconta una signora - Questo rende il terreno adatto alla formazione di forasacchi (i semi delle graminacee, ndr) e riccetti acuminati che rischiano di piantarsi nelle zampe dei cani. Rimuoverle è poi molto complesso, spesso bisogna portarli dal veterinario".

Nonostante siano nuovi, anche gli arredi lasciano a desiderare. "Io ho due cani e sono costretta a tenerli sollevati - aggiunge Serena - perché la porta dell'area sgambamento non si chiude bene, quindi i cani scapperebbero subito". Alla lista dei problemi si aggiunge poi l'assenza di aree ombreggiate all'interno delle due zone e la presenza di "una sola fontanella nelle vicinanze - aggiunge Serena - inadatta a servire tanti animali, così come la stessa area". Già in quattro persone - e altrettanti cani - infatti, non si riesce a trovare abbastanza spazio per permettere agli animali di muoversi liberamente.

C'è chi si lamenta anche dalla pavimentazione, "inadatta alle zampe dei cani, soprattutto nel periodo estivo - aggiungono - mentre bisogna fare lo slalom tra i forasacchi. Qui bisogna rifare tutto". Insomma, uno spazio che divide, tra gli apprezzamenti per le aree pensate 'per tutti' e le critiche su quelle per gli animali, su cui si sarebbe potuto fare di più. "Oltretutto parliamo di una zona in cui mancano altre aree di sgambamento - assicura Diana - Il primo Municipio aveva assicurato che ne sarebbe stata realizzata una nella vicina piazza Garibaldi, ma finora niente è stato fatto. Quindi siamo costretti a far la fila qui". E c'è chi, piuttosto che mettere a rischio il proprio amico a quattro zampe, preferisce allontanarsi dall'area sgambamento cani di Parco Maugeri e lancia un appello all'amministrazione: "Speriamo che si possa intervenire in qualche modo, perché solo chi ha un cane può capire quanto si tenga alla loro sicurezza. Questa è un'occasione persa".