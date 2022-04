Il primo attracco della Msc Sinfonia nel porto di Bari: "Per tutta l'estate migliaia di passeggeri e turisti in città"

Primo attracco, nel porto di Bari, per la grande nave da crociera Msc Sinfonia nel debutto della stagione estiva che prevede l'arrivo di migliaia di passeggeri ogni settimana.

L’arrivo di MSC Sinfonia, che farà tappa a Bari tutti i venerdì fino a novembre, inaugura nel contempo la stagione estiva della Compagnia nello scalo pugliese, dove MSC opererà per l’intera stagione estiva con ben tre navi – MSC Musica, MSC Fantasia e MSC Sinfonia – effettuando 87 scali e movimentando complessivamente circa 210.000 turisti. Il porto barese rafforza così, soprattutto grazie alla presenza di MSC Crociere, la propria leadership in Adriatico e nel Mar Mediterraneo Orientale, confermandosi scalo altamente strategico per la Compagnia.

Per celebrare l’arrivo di MSC Sinfonia è stata organizzata a bordo della nave, come da tradizione, la cerimonia marinara del "Maiden Call" alla presenza delle principali autorità e istituzioni cittadine, dei rappresentanti del settore marittimo e del commercio. In rappresentanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è intervenuto l’Assessore al Turismo e alla Cultura Gianfranco Lopane, mentre Carla Palone, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari e Ines Pierucci, Assessore al turismo e alla cultura del Comune di Bari sono intervenute in rappresentanza del Sindaco Antonio Decaro. A fare gli onori di casa sono stati Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, e il Capitano di Vascello Antonio Catino, Capo Ufficio Direzione Marittima della Guardia Costiera di Bari.