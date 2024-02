Attimi di paura in via Argiro, crollano calcinacci in un appartamento: vigili del fuoco sul posto

Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina in via Argiro, per un crollo di calcinacci all'interno di un'abitazione. In particolare, alcuni pezzi di intonaco si sarebbero staccati dal solaio di un appartamento al civico 95. All'interno dell'abitazione si trovavano in quel momento due persone, fortunatamente rimaste illese.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, proveniente dal distaccamento Fiera, insieme a 118 e Polizia locale. In corso le verifiche del caso per accertare le cause del cedimento.