Crolla parte superiore di palazzina popolare e rovina sui balconi: momenti di paura al San Paolo

Momenti di paura, nel pomeriggio, in una palazzina popolare di via Umbria, nel quartiere San Paolo di Bari. All'improvviso ha ceduto una parte della copertura di un balcone rovinando anche sul piano inferiore.

Per puro caso non vi sono stati feriti. Sul posto sono giunte squadre dei Vigili del Fuoco e pattuglie della Polizia Locale. La vicenda è stata commentata negativamente dal sindacato degli inquilini Sunia Bari-Bat, che critica l'ente gestore, ovvero Arca Puglia: "Quanto accaduto - dice il segretario Angelo Garofoli - dimostra che occorre organizzare il monitoraggio su tutto il patrimonio. Le risorse ci sono. Circa 5 milioni di euro non vengono utilizzati per la manutenzione degli immobili e sono fermi da mesi" conclide il rappresentante di Sunia.

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere del Municipio III Giuseppe Catalano (M5S): "Tante sono state - afferma in una nota - le dichiarazioni fatte ad Arca e messe a verbale nelle commissioni in seguito alle segnalazioni da parte dei cittadini interessati da questo problema. Per questo vorrei rivolgere un appello all'Amministratore Unico di Arca Puglia Centrale, chiedendo di intervenire quanto prima sulle problematiche e di programmare con urgenza gli interventi di manutenzione".