Cede controsoffitto nella scuola 'Corridoni', verifiche nell'edificio: "Ambiente aperto non utilizzato per le attività, nelle aule nessun problema"

"Nessun danno per gli spazi scolastici" nell'istituto 'Corridoni' di Bari vecchia, dopo il cedimento di una controsoffittatura sul lastrico solare che nella tarda serata di ieri ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Nel pomeriggio, l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, insieme ai tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo nell'edificio.

Il distacco di alcuni pezzi di intonaco, secondo quanto accertato, ha interessato un ambiente aperto, non utilizzato per alcuna attività scolastica, mentre tutti i controsoffitti delle aree interne della scuola, già controllati dai tecnici nei mesi scorsi, non presenterebbero alcun problema. Il cedimento di ieri, relativo ad una parte risalente a circa 50 anni fa, potrebbe essere stato causato dagli effetti della continua esposizione alle intemperie e alle escursioni termiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei prossimi giorni, comunque, saranno effettuati ulteriori sopralluoghi da parte dei tecnici comunali per individuare gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza dell'intero lastrico solare: i lavori - secondo le stime del Comune - potranno partire nelle prossime settimane grazie all’accordo quadro attivo per le manutenzioni scolastiche, completandot tutto entro il 24 settembre, data fissata per l'inizio della scuola.