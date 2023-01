Crolla muro di un edificio abbandonato in via Pietrocola: strada chiusa al traffico

Il muro di un edificio abbandonato è crollato questa mattina in via Pietrocola, al Quartierino. Le macerie sono finite sulla carreggiata, rendendo necessaria la chiusura della strada per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Circa dieci giorni fa, lo stesso casolare era stato interessato da un incendio, e secondo quanto appreso nell'edificio erano stati avviati dei lavori. In passato, i residenti avevano più volte segnalato le condizioni dello stabile: "Crollato il rudere tante volte fotografato dai media e residenti per la sua fatiscenza", commenta su Fb il comitato 'Il Quartierino - Residenti in Movimento'.