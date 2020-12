Lavori di demolizione nell'edificio vicino, crolla la parete dell'appartamento: paura in via Re David

Crolla la parete dell'abitazione attigua all'edificio in demolizione. E' accaduto questa mattina in via Re David, al quartiere San Pasquale. Momenti di grandi paura ma per fortuna nessuna conseguenza per un incidente che avrebbe potuto avere esiti molto più gravi: all'interno dell'appartamento, infatti, si trovavano i proprietari, rimasti fortunatamente illesi. Il completo crollo del muro ha lasciato praticamente 'scoperto' un lato dell'abitazione. Sul posto Polizia locale e vigili del fuoco.