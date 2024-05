Bari, cede controsoffitto di una piscina a Poggiofranco: tre feriti

Un crollo si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 17.30, in una piscina in via Saverio Lioce, al quartiere Poggiofranco. Secondo prime informazioni, il cedimento avrebbe riguardato una parte di controsoffitto della struttura, la Energy Live, che si sviluppa in un ambiente sotterraneo. Al momento del cedimento, all'interno della struttura erano in corso le attività ed erano presenti diverse persone, tra cui bambini.

Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, anche con i sommozzatori. e ambulanze del 118. Presente anche la Polizia di Stato.

In seguito al crollo, tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave. Si tratta, come riporta l'Ansa, di due minori e un'istruttrice. Gli altri bambini non si trovava nella vasca, essendo i corsi appena terminati. La donna, 34 anni, ha riportato un trauma dorsale e a una gamba ed è stata condotta all'ospedale Di Venere. Gli altri feriti sono una ragazzina di 14 anni, condotta al Policlinico per un trauma toraco-addominale, mentre un bimbo di 7 anni ha riportato una distorsione ed è stato medicato sul posto.

*Ultimo aggiornamento ore 19.00