Crollo in piscina a Poggiofranco: struttura sequestrata

E' stata posta sotto sequestro la struttura in via Saverio Lioce, al quartiere Poggiofranco, che ospita la piscina in cui nel pomeriggio di giovedì, 30 maggio, si è verificato il crollo di una parte di controsoffitto.

La Procura di Bari, come riporta l'Ansa, ha aperto un fascicolo di inchiesta a carico di ignoti per crollo colposo, per far luce su quanto accaduto all'interno dell'impianto Energy Live.

Le indagini sono affidate alla polizia, supportata dai vigili del fuoco per gli accertamenti tecnici. Al momento delo crollo, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, nella vasca si trovavano circa quattro o cinque bambini. Un bimbo di 7 anni e una 14enne sono rimasti feriti in maniera lieve. A riportare le ferite più gravi è stata l'istruttrice 34enne che con il suo corpo ha fatto scudo a due bambine, bloccando con le spalle uno dei pannelli affinché non cadesse sulle allieve. La donna è stata operata per una frattura a una gamba all'ospedale Di Venere, e le sue condizioni sono in miglioramento.