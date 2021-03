Covid, l'arcivescovo di Bari-Bitonto in cura al Miulli: "Risponde bene alle terapie"

L'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, ricoverato domenica scorsa all'ospedale Miulli di Acquaviva per essere opportunamente monitorato e accompagnato nel decorso dell'infezione contratta da Covid-19, risponde positivamente alle cure che gli vengono somministrate. A comunicarlo è la stessa Arcidiocesi: nell'ambito di un quadro generale oggettivamente complesso, i sanitari rilevano un'evoluzione incoraggiante dello stato di salute di monsignor Satriano.

L'arcivescovo è sempre vigile e collaborante, come spiegato in una nota dall'agenzia Agi, e chiede e riceve costantemente notizie sulla vita della Diocesi ed esprime costante gratitudine per l'attenzione, l'affetto e le numerose preghiere che vengono rivolte per lui e per quanti vivono questo delicato momento.