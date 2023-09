Dalla realtà aumentata in sala operatoria al giubbotto smart per misurare i valori del paziente: al Policlinico in vetrina la telemedicina del futuro

C'è il giubbotto che permette di misurare in tempo reale i valori di un paziente in tempo reale, al visore che con la realtà aumentata mostra al chirurgo in sala operatoria anche gli organi del paziente. È il futuro della telemedicina, che questo pomeriggio è stato presentato al Policlinico di Bari durante l'evento 'Reti Ultraveloci per abilitare la Sanità Digitale' al Padiglione Asclepios 3. Non un caso, la scelta dell'ente ospedaliero del capoluogo, il primo connesso con una rete a banda ultralarga capace di raggiungere i 10 gigabit al secondo. Alta velocità di connessione che non solo permetterà di velocizzare il processo di digitalizzazione delle cartelle sanitarie e renderle più facilmente disponibili i dati anche tra altri ospedali in Italia, ma anche di effettuare operazioni chirurgiche con la tecnologia robotica a distanza, come già avvenuto nel caso dell'intervento laser per eliminare le irregolarità della cornea, eseguito dal professor Gianni Alessio. "Non sarà più necessario spostarsi di padiglione in padiglione per usufruire dei servizi, grazie a una velocità di rete di dieci volte superiore a quello che eravamo abituati" spiega il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore.

Operazione che rientra nel Piano Sanità Connessa - che vede la partnership tra Regione Puglia, Infratel Italia e Vodafone Italia, che nella sola Puglia sta connettendo 77 strutture sanitarie. Un investimento complessivo di 315 milioni di euro, che porterà il numero di strutture connesse in tutta Italia a oltre 12mila. "Si tratta di mettere in relazione attraverso la tecnologia e il wi-fi ogni tipo di interazione. Ci piacerebbe farlo in futuro con la tecnologia 5G stand alone - ha aggiunto il sottosegretario delegato all'innovazione, Alessio Butti, intervenuto insieme al sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato - Questo significa che il chirurgo di Milano potrà operare il paziente di Bari e viceversa senza neanche essere in sala operatoria"."Tra i benefici di questa nuova tecnologia - ha aggiunto a BariToday l'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese - c'è la fine dei cosiddetti viaggi della speranza. In tutta Italia si potranno consultare e operare i migliori specialisti senza doversi per forza spostare. I prossimi passi in Puglia del progetto Sanità Connessa prevedono l’attivazione in breve tempo nelle Asl di Foggia e della Bat, negli Irccs Giovanni Paolo II e De Bellis e negli Ospedali Riuniti di Foggia".

Il Piano Sanità Connessa è uno dei cinque piani operativi dell’Investimento 3 'Reti ultraveloci e 5G' e rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, attuato da Infratel Italia, e aggiudicato a Vodafone Italia, in sinergia con Regione Puglia e la società in-house regionale InnovaPuglia.