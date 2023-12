Dalla Regione 5 milioni ai Comuni per nuovi servizi automobilistici di trasporto pubblico: "Più collegamenti con strutture strategiche"

Altri 5,3 milioni destinati dalla Regione ai Comuni e alle province pugliesi per l'attivazione di servizi automobilistici di trasporto pubblico locale sperimentale. Si tratta di servizi, è spiegato in una nota, "necessari ad affrontare nuove esigenze territoriali, qualora già previste nei Piani di Bacino adottati da parte degli ATO, con riferimento all'attivazione di nuove linee o potenziamento di linee esistenti utili a garantire collegamenti con istituti scolastici, presidi ospedalieri, centri socio-assistenziali, stabilimenti industriali o l’interscambio modale tra aeroporto e stazione ferroviaria nell’ambito del medesimo territorio comunale".

Dopo aver accolto le istanze di ATO ed enti locali, l’Assessorato ai Trasporti ha stanziato a tal fine i nuovi fondi per complessivi 2.386.740 km. Nello specifico agli enti locali affidatari di servizi minimi di TPL (cioè la Città Metropolitana di Bari, le Province di Brindisi, Foggia e Lecce e 21 Comuni) sono stati assegnati per l’anno 2023 € 488.820,93 per ulteriori 227.004 km e per l’anno 2024 € 4.381.339,77 per nuovi 1.978.186 km. Sono inoltre stati finanziati i servizi di trasporto urbano di Comuni privi di servizi di TPL come Bisceglie, Noicattaro e Triggiano con 13.691,26 € per 5.319 km per l’anno 2023 e con 439.441,84 € per 176.231 km per l’anno 2024.

“Queste risorse e questi nuovi chilometri, che assicureranno servizi automobilistici di TPL sperimentali sul territorio pugliese, sono stati finanziati a seguito delle sollecitazioni degli Enti locali – ha spiegato l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia – e ci aiutano a realizzare l’obiettivo di offrire ai cittadini, ai pendolari e ai turisti un servizio di trasporto pubblico meglio articolato sul territorio e che guardi sempre più all’intermodalità. In particolare verso scuole, ospedali e aziende e tutte quelle realtà frequentate per lavoro e studio ma anche a fini turistici e culturali. Inoltre abbiamo deciso di finanziare le proposte dei Comuni di Bisceglie, Noicattaro e Triggiano, previste nei Piani di Bacino degli ATO seppur gli enti non siano affidatari di servizi di TPL, relative all’attivazione di un servizio di trasporto urbano, a conferma di nuove esigenze di territori in forte espansione urbanistica.”